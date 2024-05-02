Акции «Газпрома» потеряли свыше 4% после выхода отчетности за прошлый год

В отчете по МСФО за минувший год компания «Газпром» рассказала об убытках, после этого ее акции упали на бирже, сообщает РБК .

Их стоимость уменьшилась на 4,2%, до 156,38 рубля за акцию, следует из данных Мосбиржи на 16:22 четверга.

Убыток компании, относящийся к акционерам, по итогам прошлого года был 629,09 млрд рублей. При этом годом ранее концерн получил прибыль в 1,22 трлн рублей. Выручка от продаж в 2023 году составила 8,5 трлн рублей, а в 2022 году — 11,67 трлн рублей.

В «БКС Мир инвестиций» отметили, что результаты компании оказались намного хуже ожиданий.

Годовое общее собрание акционеров планируется провести 28 июня. Среди тем мероприятия есть и дивиденды за минувший год.