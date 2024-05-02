Турция приостановила все торговые отношения с Израилем
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Турецкое правительство с четверга приостановило все торговые отношения с Израилем. При этом официальных заявлений Анкары о данном решении до сих пор нет, сообщает РИА Новости.
«Турция с четверга прекратила весь экспорт и импорт в и из Израиля», — пишет агентство Bloomberg.
Из материала следует, что других подробностей о решении Турции нет. Официальных заявлений Анкары об этом решении также не было.
9 апреля министерство торговли Турции объявило о введении ограничений на экспорт 54 позиций промышленных товаров в Израиль. Решение было направлено на выражение протеста Тель-Авиву и поддержку палестинского народа.
Для снятия ограничений Израилю необходимо прекратить огонь в Секторе газа и обеспечить доставку гуманитарной помощи для жителей Палестины.