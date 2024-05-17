В 7 округах Подмосковья дорожники восстановили искусственные неровности

сегодня в 11:27

В рамках летнего содержания специалисты «Мосавтодора» восстановили поврежденные искусственные дорожные неровности в ряде городских округов. Неровности отремонтировали на ул. Павлова и проспекте Пацаева в Долгопрудном, ул. Угрешской в Дзержинском, ул. Октябрьской в Серебряных Прудах, ул. Нагорной в Лосино-Петровском и на дороге в п. Горбово Рузского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Также искусственные неровности восстановили на двух шоссе — Петровском в Одинцове и Дзержинском в Котельниках», — добавили в ведомстве.

Искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках.

Чтобы повысить безопасность участников дорожного движения, региональная сеть регулярно обследуется дорожниками. Специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, состоянию дорожных знаков и светофоров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.