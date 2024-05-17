Врач из Иркутска купил квартиру для своей семьи в Подмосковье

Медик из Иркутска купил квартиру для своей семьи в Подмосковье, Врач переехал работать в Подмосковье из Иркутска, узнав о программе «Социальная ипотека», передает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Сейчас его семья живет в собственной «двушке» в городском округе Пушкинский.

Последние 3 года из общего 22-летнего стажа Михаил Козиев работает в ГБУЗ МО «Пушкинская клиническая больница им. проф. Розанова В.Н.» заведующим центром анестезиологии-реанимации, врачом анестезиологом-реаниматологом. По словам обладателя сертификата, он с юности мечтал о медицине, настолько сильное впечатление произвели на него рассказы знакомых врачей.

«В нашей профессии мы стоим на границе жизни и смерти. Когда видишь живым пациента, который был на грани, то понимаешь, что мы помогли не только ему. Родственники — жены, дети, мужья, приходили, волновались. И вот они снова все вместе», — делится он.

Еще живя в своем родном городе, супруги Козиевы узнали о «Социальной ипотеке». Михаил рассказывает, что они выбрали Подмосковье, прочитав о социальных программах в разных регионах.

«Хорошая двухкомнатная квартира. «Вторичка» в новом доме. Ремонт был уже сделан, понадобился только небольшой косметический, радикально ничего менять не пришлось. Переехали, если есть о чем пожалеть — о том, что могли начать все это раньше», — говорит он.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.