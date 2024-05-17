Федеральное казначейство: автоматизация ощутимо снизила коррупционный фактор

Презентацию на эту тему проводила заместитель главы Казначейства России Анна Катамадзе. В ходе выступления она отметила, что благодаря автоматизации удалось существенно снизить как человеческий, так и коррупционный фактор. По словам Катамадзе, действия пользователя системы «Торги» подотчетны и прозрачны, из-за чего пресекается возможность осуществления махинаций.

В презентации ГИС также участвовали представители Москвы и Подмосковья. Стоит отметить, что вся столичная агломерация передает собственные данные в «Торги» по регламенту Федерального казначейства, и это уже произвело ощутимый живительный эффект на деловой климат столицы и Московской области. В Подмосковье уже функционирует проект «Земля за один рубль», который назвали сверхпродуктивным.

«После проведения торгов, выявления победителя и итоговой цены продажи имущества необходимо понимать, что происходит дальше. Получил ли свое именно тот участник, который выиграл публичные торги? Чтобы ответить на эти вызовы, необходимо переходить к электронному структурированному договору, заключаемому в ГИС «Торги», — отметили в Федеральном казначействе.

Соответствующий документ подписывают с использованием электронной цифровой подписи, что, кроме прочего, позволит собственнику отстаивать свои права в любой из инстанций при возникновении спорных ситуаций. Помимо этого, электронная цифровая подпись дает государству еще больше контроля, что сделает рынок защищеннее и честнее.

Особое место в рамках презентации заняла интеграция информсистемы «Торги» в другие базы данных и интернет-ресурсы. К настоящему моменту ГИС объединили с системами Росреестра.

XIX Всероссийский Форум-выставка «Госзаказ» проходит 15–17 мая в инновационном центре «Сколково» в Москве.