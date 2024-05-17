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Инфляционные ожидания населения в мае выросли до 11,7%

Инфляционные ожидания населения на год вперед выросли с 11% в апреле до 11,7% в мае, сообщает « Коммерсант ».

Такой неожиданный скачок отражает мнение группы респондентов без сбережений, где показатель вырос до 13,5%.

Респонденты же со сбережениями практически не увеличили свои инфляционные ожидания. Также снизилась оценка наблюдаемой инфляции в группе респондентов со сбережениями до 14%.

По последним данным об инфляции, Центральный банк принял решение не спешить со снижением ставки.