Турция ограничила экспорт в Израиль в знак поддержки Палестины

В связи с недавними событиями в секторе Газа министерство торговли Турции объявило о введении ограничений на экспорт 54 позиций промышленных товаров в Израиль, сообщает газета «Известия» .

Это решение, которое вступило в силу с 9 апреля 2024 года, направлено на выражение протеста и поддержку палестинского народа.

Согласно информации, полученной от телеканала Yirmidort, Турция немедленно выполнит требования этого решения. Ограничения на экспорт будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня в секторе Газа. В список запрещенных товаров попали различные изделия из алюминия и стали, электрические кабели, авиатопливо, удобрения, масла, мрамор, кирпичи, некоторые виды промышленной техники и другие товары.

Это решение было принято после заявления главы МИД Турции Хакана Фидана о возможности введения новых санкций против Израиля. По информации телеканала ODA, ограничения на экспорт были вызваны отказом Тель-Авива доставить гуманитарную помощь в анклав на военных самолетах Турции.

Хакан Фидан подчеркнул, что решение Израиля запретить поставки помощи необоснованно. Таким образом, ограничения на экспорт в Израиль со стороны Турции стали ответным мероприятием в свете напряженной ситуации в регионе.