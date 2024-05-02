В Подольске на торгах зафиксировали рекордную стоимость лота

За прошлую неделю комитет по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов провели 109 аукционов по земельно-имущественным торгам, где общее количество участников составило 395 человек. Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 5 человек на лот. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

С 22 по 27 апреля самая высокая финальная цена была зафиксирована на аукционе по аренде земельного участка площадью 20 соток для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в деревне Бережки Подольска. Стартовая цена была 4 486 608 рублей в год. В аукционе приняло участие 8 претендентов. В ходе торгов итоговый размер аренды увеличился в 10 раз и составил более 45 млн рублей.

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.