Прием заявок на конкурс проектов «Бюджет для граждан» начался в Подмосковье

Министерством экономики и финансов Московской области начался прием заявок на участие в ежегодном конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан на территории Московской области «Бюджет для граждан». Побороться за победу могут как физические, так и юридические лица Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Главное — в доступной форме рассказать о государственных и муниципальных финансах, лучших способах представления информации о бюджете, поделиться практиками проведения просветительских мероприятий по бюджетной тематике.

Конкурс проводится по 18 номинациям, каждая из которых имеет свою задачу и рассчитана на определенную возрастную категорию:

1) для физических лиц младше 15 лет:

«Бюджет для граждан в современных формах искусства»;

«Лучший видеоролик о бюджете»;

«Информационные карточки по бюджету для социальных сетей

и мессенджеров»;

«Лучшая настольная игра о бюджете для граждан»;

2) для физических лиц старше 15 лет:

«Бюджет для граждан в современных формах искусства»;

«Лучший видеоролик о бюджете»;

«Информационные карточки по бюджету для социальных сетей

и мессенджеров»;

«Бюджет науки для граждан»;

«Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства»;

«Бюджет для граждан в 2030 году»;

«Лучшая настольная игра о бюджете для граждан»;

3) для юридических лиц:

«Современные формы представления проекта регионального бюджета

для граждан»;

«Современные формы представления проекта местного бюджета

для граждан»;

«Бюджет науки для граждан»;

«Лучшее обучающее мероприятие по бюджетной тематике»;

«Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан»;

«Бюджет для граждан в 2030 году»;

«Бюджет для граждан от СМИ».

Для участия в конкурсе необходимо подготовить проект в выбранной номинации, а также отдельно описать предложения по его реализации и практическому применению. Физическое или юридическое лицо имеет право подать заявку не более чем в двух номинациях. В конкурсе могут принимать участие только авторские работы, запрещается присвоение чужих работ, изменение или копирование их частей.

Представить конкурсные проекты в министерство необходимо до 3 июня 2024 года. В течение двух рабочих дней со дня окончания приема заявок организаторами будет определено их соответствие установленным критериям.

Претенденты получат возможность исправить и, по желанию, направить доработанные, с учетом замечаний, проекты не позднее 13 июня.

Конкурсная комиссия рассмотрит работы и определит победителей. Критериями оценки станут: перспективность внедрения в практику, реалистичность выбранной тематике и оригинальность идеи. Победят работы, которые суммарно наберут больше баллов по каждому критерию оценки в разрезе номинаций.

Итоги конкурса и имена победителей будут объявлены до 5 июля 2024 года на сайте министерства и на портале «Открытый бюджет Московской области».

Проекты-победители примут участие во всероссийском конкурсе по представлению бюджета для граждан, который будет проходить в финансовом университете при правительстве РФ.

С подробной информацией о форме и порядке проведения конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Как ранее рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, лидерство имеет значение только тогда, когда оно направлено на помощь жителям, достижение результата.

«Результат получается гораздо весомее, когда эффективность идет вместе с чуткостью и заботой», — отметил губернатор.