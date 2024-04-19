В Москве из-за разгула стихии начали падать деревья
Случаи падения деревьев из-за сильного ветра зафиксировали в Москве
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На территории столицы в пятницу днем порывы ветра достигли 19 м/с. Зафиксированы случаи падения деревьев, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Поваленные деревья оперативно распиливают и вывозят сотрудники городских служб.
На столицу обрушились ливни с грозой и шквалистым ветром. В Москве из-за непогоды не работают летние веранды и парки, а городские службы перешли в режим повышенной готовности.
Сильный ветер с порывами до 23 м/с сохранится в мегаполисе до конца дня. Горожан просят быть предельно внимательными и осторожными на улице.