В Москве закрыли веранды и парки из-за надвигающейся непогоды

В пятницу в мегаполисе ожидается усиление порывистого ветра до 23 м/с, поэтому предприятиям необходимо закрыть веранды. Также нужно укрепить все конструкции и закрыть зонты.

В связи с ненастьем условиями в городе не работают парки. Об их открытии обещали сообщить дополнительно. О закрытии заявил и Московский зоопарк. В учреждении отметили, что решение о работе будет приниматься исходя из погодных условий.

Активный южный циклон за время своего влияния на погоду вылил на Московский регион больше половины апрельской нормы осадков. На базовой метеостанции ВДНХ в осадкомеры метеорологов попало 9 мм влаги — это 24% от нормы месяца.