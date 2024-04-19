Южный циклон вылил на Московский регион больше половины месячной нормы осадков

Активный южный циклон за время своего влияния на погоду вылил на Московский регион больше половины апрельской нормы осадков. На базовой метеостанции ВДНХ в осадкомеры метеорологов попало 9 мм влаги — это 24% от нормы месяца, сообщает специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

«Самым дождливым местом региона стал Волоколамск, там за последние 24 часа выпало 20 мм осадков или 60% от нормы апреля. Много дождей пролилось в Красногорске и Можайске — 17 мм», — написал Леус.

По его словам, сильные дожди покинули столицу, но короткие ливни могут принести еще 2–3 мм осадков. Они пройдут в течение дня. Ночью ветер разгонялся до 13 м/с, но он усилится в ближайшее время. До конца дня ожидается 5–10 м/с, порывы могут достигать 15–20 м/с. Это будет самый неприятный погодный фактор 19 апреля.

«Нельзя не сказать и о резких колебаниях атмосферного давления — за минувшие сутки показания барометров рухнули на 10–12 мм, и к 9 часам утра составили 731 мм рт. ст., что на 15–17 единиц ниже положенного», — добавил синоптик.

Он отметил, что в ближайшее время давление будет расти медленнее и вернется в норму через сутки. Такие скачки могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Также в Московском регионе ожидается резкое похолодание.

В ночь на субботу в Москве температура может опуститься до плюс 1 градуса. В Подмосковье ожидается от нуля до плюс 5 градусов. Жителей Московской области ждет дождливая погода, в некоторых регионах пройдет мокрый снег.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителей Поволжья и южных регионов Урала в ближайшие дни ожидает аномальная жара до 27 градусов. Суточный рекорд температуры уже был побит в Тамбове в среду.