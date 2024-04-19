Аномальная жара ожидается в некоторых регионах России

Вильфанд предсказал аномальную жару в Поволжье и на юге Урала

Жителей Поволжья и южных регионов Урала в ближайшие дни ожидает аномальная жара до 27 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости .

«И Самарская, и Саратовская, и Ульяновская, и Башкортостан, и Оренбургская область. Там действительно температура на 7-10 градусов выше нормы — 25-27 градусов. Рекорды бьются», — указал синоптик.

Суточный рекорд температуры уже был побит в Тамбове в среду. Также высокие температуры прогнозируются в Удмуртии, Мордовии, Курганской и Челябинской областях. А в Краснодарском крае и Крыму жара, наоборот, упадет на 8-10 градусов.

«Летняя температура была в Краснодарском крае, около 30 градусов. А завтра — понижение температуры примерно на 8-10 градусов… Но все равно, и 19-22 градуса — хорошая температура, но уже не по-сумасшедшему жарко», — пояснил Вильфанд.

Ранее МЧС предупредило москвичей о неблагоприятной погоде. В столице ожидаются ливни с грозами и сильный ветер. Жителей призывают проявить особую осторожность.