Школьницу из Красноярского края, которую «загрызли свиньи», мог убить сосед

Сосед может быть причастен к смерти 17-летней девушки, которую якобы съели свиньи в Красноярском крае. Подозревается, что мужчина мог причинить несовершеннолетней телесные повреждения, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия .

Следствие продолжает расследование странной гибели старшеклассницы из деревни Ушканка Ужурского района. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Вскрылись новые обстоятельства трагедии. Правоохранители подозревают, что сосед девушки причастен к ее гибели. По версии следствия, мужчина мог избить старшеклассницу, после чего девушка потеряла сознание. Подозреваемый задержан.

Ранее считалось, что старшеклассница, оставшись одна дома, пошла накормить свиней, но, когда зашла в загон к животным, они ее по какой-то причине заживо растерзали.

Родители девушки забили тревогу, потому что та долго не отвечала на звонки, и попросили соседей проверить ее. Один из них зашел в свинарник и там обнаружил части тела школьницы.