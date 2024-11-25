Свиньи заживо растерзали школьницу в Красноярском крае

Следователи Красноярского края разбираются в обстоятельствах смерти 17-летней девушки, которая осталась одна дома и погибла в свинарнике, принадлежащем семье погибшей, сообщает Baza .

Предварительно установлено, что родители одиннадцатиклассницы по делам уехали в краевой центр — в Красноярск. Девушка осталась одна дома и должна была накормить свиней, но, когда зашла в загон к животным, уже оттуда не вышла.

Мать и отец девушки забили тревогу, что дочь не отвечает на звонки, и попросили соседей проверить ее. Один из них пришел домой к семье, зашел в свинарник и там обнаружил части тела школьницы.

Предполагается, что когда девушка вошла в свинарник, агрессивная свиноматка сбила ее с ног, от чего она ударилась головой и потеряла сознание. В это время на нее набросились другие свиньи и буквально растоптали и разорвали. Предварительная причина смерти — потеря крови из-за порванной артерии на левой ноге.

По словам родителей погибшей, свиноматка всегда была агрессивной. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.