Школьница в Подмосковье перевела мошенникам 80 тыс руб за бонусы в онлайн-игре

Мошенники заставили 10-летнюю школьницу из Подмосковья перевести им 80 тыс. рублей с маминой карты в обмен на якобы бонусы в популярной онлайн-игре Roblox, сообщает aif.ru .

«Аккаунт аферистов действующий, с него продолжают „разводить“ детей», — отмечается в сообщении.

В этот раз жертвой мошенников стала 10-летняя Маша М. из города Лыткарино. Как рассказала старшая сестра школьницы Марина, которая провела собственное расследование, девочка играет в популярную игру Roblox, где нужно строить дома. У игроков есть чат.

«В этом чате всем пишет некая „Квинка“, это самый топовый персонаж игры. Вот с этого аккаунта кто-то заставил сестру перечислить деньги», — объяснила Марина.

По ее словам, мошенник действует ночью, когда большинство родителей спят. Сначала втирается в доверие к ребенку, а потом предлагает активировать промокод на «робуксы» — это виртуальная валюта в игре, для того, чтобы построить «самый красивый дом». Для этого ребенка просят взять телефон кого-то из взрослых, якобы иначе промокод не сработает, помогают зайти в приложение банка и снимают деньги.

«Сначала Маша испугалась следовать указаниям „Квинки“, но та начала давить на сестру», — рассказала Марина.

В итоге утром машина мама обнаружила, что с ее карты списали 80 тыс. рублей. Семья, которая, кстати, является многодетной, подала заявления в полицию и прокуратуру.

По информации издания, этот случай не единственный. «Квинка» уже обманула сотни детей по всей России, но ее профиль остается действующим.

Как выяснилось, Квинка — популярный в Сети блогер с 1,5 млн подписчиков, у нее закрытая страница. Девушка показывает прохождение онлайн-игры и дает советы. Вероятно, она знает, что ее именем пользуются мошенники.