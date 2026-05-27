Школьница в Пермском крае умерла прямо на глазах одноклассников

Погибшая 26 мая в Пермском крае школьница лишилась жизни на глазах одноклассников, с которыми отмечала последний звонок в честь завершения девятого класса. На нее рухнуло дерево, сообщает SHOT .

Девочка проводила праздничный вечер в компании 10 сверстников. Когда внезапно налетел шквалистый ветер с сильной грозой, подростки попытались найти укрытие. Они побежали в сторону местного городского пляжа.

Пострадавшая находилась позади всей группы. Мощный порыв ветра повалил стоявшую рядом березу прямо на нее. Несчастный случай произошел непосредственно на глазах у одноклассников.

Погибшая девушка вела активный образ жизни и посвящала себя хореографии. Она постоянно участвовала в танцевальных турнирах. За четыре дня до рокового инцидента выступала на масштабном отчетном мероприятии своего творческого коллектива.

Получив аттестат об общем образовании, выпускница планировала подать документы в среднее специальное учебное заведение. Там хотела освоить профессию спортивного тренера.

26 мая сообщалось, что дерево упало на 17-летнюю девушку в Чайковском Пермского края. Инцидент произошел у реки Сайгатка. Девочка шла мимо дерева. Его повалило ветром прямо на несовершеннолетнюю. Накануне в Пермском крае был сильный ветер со скоростью до 22 метров в секунду. Стихия ломала деревья.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.