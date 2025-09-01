сегодня в 14:43

Школьница умерла на торжественной линейке в Ульяновской области

12-летняя школьница в Ульяновской области почувствовала себя плохо на торжественной линейке в честь Дня знаний. Врачи не смогли ее спасти, сообщает SHOT .

Трагедия произошла в поселке Октябрьский Чердаклинского района. Утром в понедельник ребенок пришел на линейку, которая проводилась в Октябрьском сельском лицее.

Внезапно девочке стало плохо. Как отметили очевидцы, ей дали воду, а затем отвели в медпункт. Оттуда школьницу доставили в больницу. Однако там девочка умерла.

По предварительным данным, ребенок страдал от порока сердца.

