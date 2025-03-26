Школьница из Киргизии забила девочку в Екатеринбурге и выложила видео в сеть

Школьницы из Киргизии подрались в Екатеринбурге. Одна из них жестоко избила другую и сняла все происходящее на камеру, сообщает E1.RU .

Инцидент произошел во дворе на Новой Сортировке на прошлой неделе. Там две восьмиклассницы, одной из которых 14 лет, а второй — 16, затеяли драку. Обе девочки оказались гражданками Кыргызстана.

Видео с места происшествия попало в Сеть. На нем видно, как толпа окружила двух дерущихся школьниц. Одна из девочек жестоко избила одноклассницу: она схватила ее за волосы, повалила на землю, не давая встать, била кулаками по лицу и по телу.

Дерущихся в этот момент разнимала еще одна школьница — девятиклассница. В итоге после потасовки обе стороны отказались от претензий друг к другу. Пострадавшая не стала писать заявление.

Отмечается, что девочка, которая начала драку, уже несколько раз демонстрировала свое агрессивное поведение. По одной из версий, школьницы устроили драку из-за слухов, которые распространяли друг о друге.

Полиция, следствие и прокуратура начали проверку по факту инцидента. Родителей девочек могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.

Ранее в гимназии Екатеринбурга школьник порезал ножом одноклассника. Юноша разозлился на товарища из-за оскорблений в адрес семьи.