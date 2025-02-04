Нападение с ножом совершено в гимназии Екатеринбурга

SHOT: школьник с ножом напал на одноклассника в Екатеринбурге

В гимназии Екатеринбурга ученик с ножом напал на одноклассника. Предварительно, юноша разозлился на товарища из-за оскорблений в адрес семьи и порезал его. Пострадавшего ребенка везут в больницу, сообщает SHOT .

Происшествие случилось в гимназии № 205. По предварительной информации, ребята поссорились из-за оскорблений в адрес семьи одного из них. На следующее утро оскобленный ученик принес в школу нож, который вонзил однокласснику в спину.

На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавшего школьника везут в медучреждение.

Прочие обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее ФСБ пресекла нападение школьника-радикала на учебное заведение в подмосковном Реутове. По версии правоохранителей, несовершеннолетний вступил в подразделение запрещенной на территории РФ международной террористической организации и хотел атаковать школу, вооружившись ножами. Юноше предъявлено обвинение.