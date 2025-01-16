Планировавшему нападение на школу в Реутове подростку предъявили обвинение

16-летнему парню, который собирался напасть на школу в Реутове, предъявлено обвинение в участии в деятельности террористической организации, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

По данным следствия, юноша вступил в подразделение запрещенной на территории РФ международной террористической организации. С сентября 2023 года по январь 2025 года он занимался пропагандой ее деятельности.

Кроме того, парень принимал участие в обсуждениях о совершении терактов. Правоохранители узнали о его противоправной деятельности и задержали. Его обвиняют по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Юноше изберут меру пресечения в четверг.

Следователи и криминалисты проводят комплекс следственных действий для сбора и закрепления доказательной базы.

Известно, что задержанный парень собирался напасть на школу в Реутове. Он хотел атаковать учебное заведение с тремя ножами.