Таджикский «колумбайнер»* хотел напасть на школу в Подмосковье

Таджикский радикал с ножами хотел напасть на школу в Подмосковье

В подмосковном Реутове предотвращено нападение на школу, которое планировал 16-летний ученик из Таджикистана. Иностранец хотел атаковать учебное заведение с тремя ножами, он был приверженцем террористического «Колумбайна»*, сообщает «МК: срочные новости» .

Ранее парень приобрел три ножа, намереваясь использовать их при нападении на реутовскую школу. Его смогли вычислить с помощью компьютерных технологий. Иностранца разоблачили на стадии подготовки атаки.

Утверждается, что несовершеннолетний таджик был членом сообщества «Колумбайн»*.

Ранее 16-летний подросток с молотком, ножами и жидкостью для розжига напал на школу в Курске. До атаки он упомянул массовые убийства и деструктивные игры. Юноша также рассылал по чатам свой «манифест», в котором грозился «устроить мясорубку».

При нападении на школу в Курске никто не пострадал. Подозреваемый задержан, ему грозит до 20 лет колонии.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.