Школьник выстрелил однокласснице в лицо в Новом Уренгое

Школьник выстрелил однокласснице в лицо из пневматического оружия в Новом Уренгое. Девочка отделалась царапиной, а на руководство школы возбудили дело, сообщает Mash .

Мальчик принес оружие в школу № 17 уже не в первый раз. Так, в учебном заведении уже были слышны выстрелы в прошлую пятницу. При этом руководство школы никак не наказало ученика, он продолжил ходить на уроки. Дети утверждают, что школьник приобрел пневматический пистолет в даркнете и носил его в барсетке.

В четверг он снова решил похвастаться оружием перед одноклассниками. Мальчик случайно нажал на курок, пуля прошла сквозь барсетку, отскочила от пола и попала девочке по щеке. Она прошла по касательной, и школьница отделалась простой царапиной.

СК возбудил дела на администрацию школы за халатность и на ЧОП, представители которого охраняли школу. При этом в учреждении есть рамки и турникеты. Как школьнику удалось пронести оружие сквозь них и пост охраны, выясняется.

Ранее парень выстрелил в 14-летнюю девочку из сигнального пистолета в ТЦ Санкт-Петербурга. Школьница получила ожоги левого предплечья первой степени.