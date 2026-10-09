Первая с 1945 года казнь расстрелом в армии США пройдет публично

Казнь американского военного Нидала Малика Хасана, который в 2009 году убил 13 сослуживцев на базе в Техасе в 2009 году, пройдет публично. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает РИА Новости .

Военный будет казнен через расстрел 3 декабря. Это станет первым случаем применения такого метода к американскому военному за 81 год — предыдущая казнь расстрелом в рядах ВС США состоялась 31 января 1945 года, когда рядового осудили за дезертирство во Франции.

«Мы позаботимся о том, чтобы люди могли наблюдать за этим, чтобы казнь была публичной, поскольку люди должны понимать, что подобные действия влекут за собой серьезные последствия», — заявил Хегсет в эфире Real America’s Voice.

При этом он не уточнил, каким именно образом Пентагон обеспечит публичность расстрела.

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