Парень выстрелил в 14-летнюю девочку из сигнального пистолета в ТЦ Петербурга

В Санкт-Петербурге неизвестный парень выстрелил в 14-летнюю школьницу из сигнального пистолета в торговом центре, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в ТЦ «Атмосфера» 28 сентября около 16:00. Восьмиклассница вместе с друзьями обедала за одним из столиков в зоне фуд-корта.

В какой-то момент раздался выстрел. Девочка успела закрыть лицо, но от травм это ее не уберегло. Школьницу доставили в больницу. У нее ожоги левого предплечья первой степени. Девочка проходит лечение амбулаторно.

Стрелок с места происшествия скрылся. Правоохранители ищут его.

Ранее ребенок случайно выстрелил в 14-летнюю девочку из пневматического пистолета на детской площадке в Петербурге. Пуля застряла у школьницы в глотке.