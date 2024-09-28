В Петербурге ребенок случайно выстрелил школьнице в рот из пистолета
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Ребенок случайно выстрелил в 14-летнюю школьницу из пневматического пистолета, играя с оружием на детской площадке в Петербурге. Пуля попала девочке в рот, сообщает SHOT.
Инцидент произошел накануне днем на улице Олеко Дундича. По предварительной информации, на детской площадке ребенок играл с пневматикой и случайно выстрелил в сторону школьницы.
Пострадавшую госпитализировали в медучреждение. Пуля застряла у девочки в глотке. Врачи диагностировали у подростка ушибленные раны на небе. В настоящее время она находится в состоянии средней тяжести.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.