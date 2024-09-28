В Петербурге ребенок случайно выстрелил школьнице в рот из пистолета

Ребенок случайно выстрелил в 14-летнюю школьницу из пневматического пистолета, играя с оружием на детской площадке в Петербурге. Пуля попала девочке в рот, сообщает SHOT .

Инцидент произошел накануне днем на улице Олеко Дундича. По предварительной информации, на детской площадке ребенок играл с пневматикой и случайно выстрелил в сторону школьницы.

Пострадавшую госпитализировали в медучреждение. Пуля застряла у девочки в глотке. Врачи диагностировали у подростка ушибленные раны на небе. В настоящее время она находится в состоянии средней тяжести.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.