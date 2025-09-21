Школьник в Тюмени заставил сверстника съесть шнурки и наплевал ему в рот

Уголовное дело возбудили на школьника из Тюмени, который заставил сверстника на камеру съесть шнурки, после чего наплевал ему в рот, сообщает РЕН ТВ .

По предварительным данным, инцидент произошел в районе одной из городских школ. В соцсетях появилось видео того, как подростки жестоко обращаются со сверстником.

Судя по кадрам, школьники пристали к нему из-за внешнего вида и захотели «наказать». Сначала они оскорбляли парня, а затем перешли к издевательствам.

Подростки обратили внимание на то, что у несовершеннолетнего белые шнурки. Один из агрессоров заставил парня съесть их, а затем плюнул ему в рот и велел проглотить.

Следствие возбудило уголовное дело и приступило к расследованию. Несовершеннолетнего агрессора задержали.

Ранее родители в Волгограде забили тревогу из-за агрессивной ученицы, избивающей детей. В соцсетях появилось видео, как девочка унижает и бьет по лицу школьницу.