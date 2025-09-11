Трудный ребенок: школьница в Волгограде унижает и бьет сверстников

Ученица одной из школ Красноармейского района Волгограда давно терроризирует сверстников. Родители бьют тревогу, а администрация учебного заведения признает, что это трудный подросток, сообщает V1.RU .

По родительским чатам разлетелось видео, на котором агрессивная девочка унижает и бьет по лицу школьницу. Она заставляет ту просить прощения после пощечины. Информация появилась и в местных пабликах.

«Требуем немедленно разобраться и остановить эту будущую преступницу! Если школа бездействует, пойдем выше — в управление образования, полицию и прокуратуру», — пишут в Сети.

Директор школы № 64 Елена Бунина признает проблему с девочкой. Она заявила, что администрация вместе с учителями давно борются с поведением ученицы, но безуспешно. По ее словам, в школу наведалась полиция.

