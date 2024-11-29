Школьник в Подмосковье случайно выстрелил себе в висок

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SHOT: школьник чуть не прострелил себе голову пистолетом в Подмосковье

Ученик школы по ошибке чуть не прострелил себе голову. Он случайно попал пулей в висок, сообщает SHOT .

15-летний школьник из Балашихи приобрел пневматический пистолет. Затем смастерил мишени из пенопласта. Когда родители ушли из квартиры, начал стрелять по целям.

Однако пуля отрикошетила молодому человеку в висок. Когда родители пришли домой, то увидели шишку и сразу позвонили в скорую помощь.

Школьника увезли в больницу. Доставать пулю из виска пришлось хирургам. 15-летний подросток еще наблюдается у врачей.

Ранее житель Подмосковья выжил с пулей в виске после выстрела в голову. Счастливчику было 70 лет.