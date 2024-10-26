Школьник получил пулевое ранение в висок во время урока в Пермском крае

Школьнику выстрелили в голову из пневматического оружия во время урока «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) в Пермском крае, сообщает сайт « Парма-Новости ».

Инцидент произошел 16 октября в одной из школ Кудымкарского округа. У девятиклассников в спортзале проходил урок ОБЗР. Его проводила учитель физкультуры.

В какой-то момент пуля, выпущенная из пневматической винтовки, попала в правый висок 15-летнему школьнику. Следователи-криминалисты выясняют причины произошедшего. По одной из версий, две школьницы могли выстрелить одновременно, а одна пуля отскочила от стены и попала в голову парню.

Есть и вторая версия, которая является одной из приоритетных. Местные жители считают, что пулю мог выпустить одноклассник парня. При этом утверждается, что учительницы в этот момент спортзале не было, так как педагог не смогла объяснить, что именно произошло.

Подростка госпитализировали в городскую больницу, затем его на вертолете доставили в Пермь. Сейчас мальчик лежит в реанимации. Предварительно, ему достали осколки раздробленной кости, но саму пулю вытащить не смогли, так как она находится слишком глубоко. Вероятно, ребенку придется ходить с ней всю жизнь.

Местные жители отмечают, что педагог никогда не хотела вести урок ОБЗР, так как у нее не было необходимых навыков, а в школе не было необходимого места и оборудования для стрельбы. Однако на этом настоял директор.

Ранее школьник выстрелил однокласснице в лицо в Новом Уренгое. Он хотел похвастаться оружием, которое принес в школу.