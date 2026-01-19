Школьник на Урале избил сына участника СВО за отказ отдать банковскую карту

В Екатеринбурге старшеклассник и его 20-летний друг напали на школьника из-за того, что тот отказался продавать им свою банковскую карту. Пострадавший — сын участника СВО, сообщает «Русская община» .

Агрессоры устроили «бизнес» по скупке чужих банковских карт в одной из уральских школ, где учится один из нападавших. Всех несогласных они избивали, угрожая покалечить.

Одним из тех, кто не согласился продать малолетним бандитам карту, стал девятиклассник, сын участника СВО. За это старшеклассник на него напал и жестоко избил. Удары пришлись в живот и голову. Избиение продолжалось даже тогда, когда пострадавший не смог стоять на ногах. Все это было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Сразу после агрессор пошел искать еще одного школьника. Он тоже пострадал. Оба избитых мальчика получили серьезные ушибы, лежали в больнице, а после лечения пострадавшие столкнулись с угрозами.

Школьник-агрессор же на этом не остановился — он выложил личные данные своих жертв в Telegram-каналы. Якобы школьники должны продать свои карты, потому что они нужны определенным людям. Сам старшеклассник должен был передать карты учеников своему 20-летнему другу.

После избиения сотрудники ПДН объяснили маме покалеченного школьника, что нападавшему «ничего не будет», а фактическое вымогательство банковских карт «рассматривать не будут».

Ранее в Майкопе толпа девочек-подростков из мести набросилась на знакомую и жестоко избила ее. У пострадавшей сотрясение мозга, она лежит в больнице.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.