Девочки-подростки из Майкопа жестоко избили знакомую из мести

В Майкопе толпа девочек-подростков набросилась на знакомую и жестоко избила ее. У пострадавшей сотрясение мозга, она лежит в больнице, сообщает Baza .

Пять девушек и несколько парней поджидали 15-летнюю Диану возле 22-й гимназии, когда она возвращалась с компьютерных курсов. Завидев школьницу, девочки тут же набросили на нее. Парни в этот момент стояли рядом снимали все на телефон.

На помощь Диане пришли прохожие. Они спугнули агрессоров — те убежали, оставив девочку истекать кровью. Школьнице помогли добраться до дома, оттуда вызвали скорую. У Дианы различные гематомы, сотрясение мозга, отбиты почки.

Мать девочки считает, что на школьницу напали из мести. Парень одной из напавших расстался с ней из-за постоянной травли в адрес Дианы. Также одна из агрессоров занимается ММА.

При этом с семьей пострадавшей после инцидента связались лишь несколько родителей подростков. Мать одной из нападавших и вовсе заявила, что это была обычная драка.

