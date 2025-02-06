Школьник из Сургута сломал позвоночник, пытаясь поднять 100 кг штангу

16-летний школьник из Сургута решил доказать друзьям, что он самый сильный в классе. Подросток попытался поднять 100-килограммовую штангу и в итоге сломал позвоночник, сообщает Baza .

Инцидент произошел утром 4 февраля. Компания школьников решила заняться спортом перед занятиями. Они пришли в здание вечерней школы.

Подростки поспорили, кто из них самый сильный в классе. Победителем они решили назвать того, кто поднимет 100-килограммовую штангу.

Десятиклассник Элгун был одним из первых, кто решил испытать свои силы. Он смог приподнять гриф, но тут же почувствовал боль в спине. Школьник не придал этому значения. Затем ребята стали прыгать в сугроб. В этот момент спина у парня заболела еще больше.

Юноша решил перетерпеть боль, но после трех уроков отпросился домой, отказавшись идти в медпункт. Дома спина заболела еще сильнее. Тогда парень все же дошел до больницы, где ему диагностировали множественные переломы грудного отдела позвоночника.

Операция юноше не понадобилась, но все неделю ему предстоит провести в больнице.

Ранее сотрудница аэропорта сломала позвоночник во время помывки Boeing 737. Она оступилась и рухнула на асфальт.