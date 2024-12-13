Сотрудница аэропорта сломала позвоночник во время помывки Boeing 737
Mash: в Петербурге сотрудница аэропорта сломала позвоночник при уборке самолета
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Сотрудница петербургского аэропорта Пулково сломала позвоночник во время уборки самолета Boeing 737 авиакомпании «Смартавиа», сообщает Mash.
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