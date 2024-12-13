Сотрудница аэропорта сломала позвоночник во время помывки Boeing 737

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Mash: в Петербурге сотрудница аэропорта сломала позвоночник при уборке самолета

Сотрудница петербургского аэропорта Пулково сломала позвоночник во время уборки самолета Boeing 737 авиакомпании «Смартавиа», сообщает Mash .

Работница службы бытового обслуживания оступилась и рухнула на асфальт, когда вымывала внутреннюю часть двери «рукава». Коллеги незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи.

Пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у женщины перелом поясничного отдела позвоночника и сотрясение мозга.

Северо-западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

Ранее пассажирский самолет Як-40 авиакомпании «АэроБратск» выкатился за взлетную полосу в аэропорту Якутии.