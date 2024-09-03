Шестерых человек, летевших на вертолете Ми-171, передали медикам в Иркутске

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Пассажиров после жесткой посадки вертолета Ми-171 передали медикам в Иркутске

Шесть человек, летевших на вертолете Ми-171, который совершил жесткую посадку в Иркутской области, были переданы медицинским работникам, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

3 сентября вертолет Ми-171, следовавший по маршруту Иркутск — Орлик, пропал с радаров. В 9:30 он совершил жесткую посадку. Росавиация классифицировала авиационное событие как аварию.

Поисково-спасательные работы были завершены. В 13:58 по московскому времени все шесть человек, летевших на вертолете Ми-171, были доставлены спасателями в аэропорт Иркутска и переданы медработникам.

По предварительным данным, в результате жесткой посадки пострадали два человека. Они получили незначительные травмы.

Расследованием аварии займется Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Восточно-Сибирского МТУ Росавиации. Цель — установление причин произошедшего и принятие мер по их предотвращению в будущем.