Пропавший с радаров вертолет Ми-171 совершил жесткую посадку. Все живы

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Губернатор Цыденов: все выжили после жесткой посадки вертолета Ми-171

Два человека пострадали в результате жесткой посадки пропавшего с радаров вертолета Ми-171 авиакомпании «Баргузин», все живы, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Вертолет, совершавший санитарный рейс нашей авиакомпании „Баргузин“, совершил жесткую посадку в 85 км от Иркутска», — написал Цыденов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на борту воздушного судна находились медики и экипаж, который вышел на связь. В результате ЧП погибших нет, два человека получили незначительные травмы.

Губернатор добавил, что в настоящее время проводится поисково-спасательная операция.

Во вторник утром пропал с радаров вертолет Ми-171 авиакомпании «Баргузин», следовавший по маршруту Иркутск — Орлик. По данным Росавиации, на борту были 6 человек. По факту случившегося проводится проверка.