Шесть человек отравились хлором на деревообрабатывающем заводе в Братске
Фото - © Телеграм-канал Baza
ЧП произошло на деревообрабатывающем заводе в Братске. Четыре женщины и двое мужчины отравились хлором в цехе Леспромышленного комплекса, сообщает Baza.
Врачи прибыли на завод и госпитализировали пострадавших. Одна из женщин находится в тяжелом состоянии. Ее направили в реанимацию.
Прокуратура проводит проверку по факту отравления. Выясняется причина инцидента.
Ранее в Ставрополе ребенок и пятеро взрослых отравились в результате утечки газа в доме. Происшествие случилось из-за проблем с работой дымохода.
