сегодня в 16:09

Шесть человек отравились хлором на деревообрабатывающем заводе в Братске

ЧП произошло на деревообрабатывающем заводе в Братске. Четыре женщины и двое мужчины отравились хлором в цехе Леспромышленного комплекса, сообщает Baza .

Врачи прибыли на завод и госпитализировали пострадавших. Одна из женщин находится в тяжелом состоянии. Ее направили в реанимацию.

Прокуратура проводит проверку по факту отравления. Выясняется причина инцидента.

Ранее в Ставрополе ребенок и пятеро взрослых отравились в результате утечки газа в доме. Происшествие случилось из-за проблем с работой дымохода.

