Схема с домофонами: мошенники придумали новый метод взлома Госуслуг

Житель Вологды Дмитрий А. рассказал о новой мошеннической схеме по взлому Госуслуг, от которой едва не пострадала его мать. По словам мужчины, аферисты хотели обмануть маму под видом работников управляющей компании, утверждая, что в ее подъезде меняют домофон, сообщает kp.ru .

Россиянин отметил, что мошенники сказали его маме о грядущей замене дверей в подъезде, после чего спросили, сколько ключей ей потребуется. Жулики уверяли, что их изготовят бесплатно.

«Потом они сообщили, что на каждую квартиру поставят свой код от домофона, общего кода больше не будет», — сказал мужчина.

После этого аферисты сказали женщине, что на ее мобильник придет СМС с номером личного кода, который полагается для ее квартиры. Злоумышленники попросили озвучить эту комбинацию. Мать мужчины, не заподозрив обмана, назвала цифры из сообщения.

Далее аферисты зашли в личный кабинет женщины на Госуслугах. В этот момент ее сын Дмитрий вышел из ванной комнаты, выслушал рассказ родительницы и успел вмешаться, заморозив банковские счета матери и сменив пароли от аккаунтов. После этого мужчина решил поведать историю журналистам.