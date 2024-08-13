Сгоревший дом в Екатеринбурге принадлежал местной экоактивистке

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Сгоревший во время крупного пожара дом в Екатеринбурге принадлежит местной экоактивистке Елене, сообщает SHOT .

По ее словам, постройку могли поджечь ее недоброжелатели.

По предварительной информации, Елена не пострадала, но от дома ничего не осталось.

В помещении были все документы и наработки по защите Московского лесопарка. На месте происшествия работает МЧС.

Ранее очевидцы рассказали, что недалеко от улицы Металлургов начался крупный пожар, зарево и дым от которого были видны за несколько километров.

Жилой дом горел на площади 250 квадратных метров.