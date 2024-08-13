В Екатеринбурге раздался мощный взрыв и вспыхнул пожар
В Екатеринбурге произошел мощный взрыв с последующим возгоранием. Как сообщает SHOT, горит жилой дома на площади 250 квадратных метров.
По словам очевидцев, недалеко от улицы Металлургов раздался громкий взрыв, после чего начался крупный пожар, зарево и дым от которого виднеются за несколько километров. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.
Информации о пострадавших не поступало.
Как сообщает портал E1.RU, возгорание произошло недалеко от торгового центра «Мега». Один из собеседников издания предположил, что мог взорваться газовый баллон. Официального подтверждения этой информации нет.
В ликвидации пожара задействованы 13 человек личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники.