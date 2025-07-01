БТИ Подмосковья с начала года подготовило более 500 отчетов об оценке имущества

БТИ Московской области с начала года подготовило более 500 отчетов об оценке имущества, сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Московская область — регион с высокими темпами строительства жилья и инфраструктуры, активным рынком недвижимости. Наши специалисты проводят независимую рыночную оценку, обеспечивая легитимность сделок, точность налогообложения и справедливое разрешение споров. Только с начала года мы провели оценку более 500 подмосковных объектов», — рассказала генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области» Нелли Алексеева.

ГБУ «БТИ Московской области» оказывает полный спектр услуг по профессиональной оценке имущества для любых целей. Все оценщики учреждения включены в Реестр некоммерческой саморегулируемой организации оценщиков, а размер страховой ответственности превышает 100 млн рублей, что гарантирует клиентам высокое качество работ и дополнительную защиту.

Профессиональные оценщики выполняют независимую рыночную оценку для оспаривания кадастровой стоимости, оформления сделок у нотариуса, при разделе имущества, а также оценивают движимое имущество — транспортные средства, оборудование, рыночную стоимость бизнеса и нематериальных активов.

Работа над каждым отчетом включает консультацию заказчика, выезд специалиста на объект, детальный анализ его характеристик. Срок выполнения оценки составляет от 5 рабочих дней.

Информация обо всех услугах БТИ Московской области доступна на официальном сайте учреждения через форму обратной связи и в окнах БТИ в МФЦ МО, а также по телефону горячей линии: 8 (498) 568-88-88.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.