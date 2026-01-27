Сгоревшие кубинцы жгли костер в нелегальном хостеле в Балашихе, чтобы согреться

По одной из предварительных версий, сгоревшие при пожаре в нелегальном хостеле в Балашихе кубинцы разожгли костер внутри здания. Так иностранцы пытались согреться, сообщает Telegram-канал «112» .

Установлено, что в нелегальном хостеле не было электроснабжения из-за долгов по оплате. Иностранцы мерзли и не смогли придумать ничего лучше для того, чтобы согреться, как развести костер внутри помещения. В итоге начался пожар.

До начала пожара в здании находилось 35 человек, из которых 25 сумели покинуть опасную зону самостоятельно, а еще 6 получили ранения различной степени тяжести. В общей сложности четыре человека погибли.

На данный момент по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Расследование происшествия находится на контроле прокуратуры.

