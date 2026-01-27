Граждане Кубы оказались погибшими при пожаре в нелегальном хостеле в Балашихе

Погибшие при пожаре в хостеле в Балашихе оказались гражданами Кубы. Договор аренды на проживание они не заключали, сообщает ТАСС .

Предварительно, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее сообщалось, что в частном трехэтажном доме в Балашихе произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека. Еще шестерым удалось спастись. По данным СМИ, в сгоревшем доме был нелегальный хостел.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В оперативных службах отметили, что собственник сгоревшего здания сейчас проживает в Лондоне. Договор аренды проживающие не заключали.

Как отмечает SHOT, в хостеле можно было снять комнату посуточно. Она стоила 1200 рублей.

