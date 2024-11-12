Сгнила пятка: москвичка получила ужасные последствия от операции по вине врача

У москвички сгнила пятка после операции по увеличению груди

У жительницы Москвы сгнила пятка после того, как ей провели хирургическую операцию по уменьшению живота и увеличению груди. Женщине грозила ампутация стопы, сообщает SHOT .

37-летняя москвичка Наталья хотела преобразиться после того, как родила двоих детей. Она легла на маммо- и абдоминопластику в клинику Beauty Space Clinic.

Операцию проводил хирург Алексей, она стоила 450 тыс. рублей. На следующий день после операции у женщины начала гнить пятка. Рана болела, из нее лилась кровь.

Выяснилось, что в момент липосакции применяли устройство с электротоком, которое помогало разбить жир. Операция проводилась так называемым активным электродом, а пассивный находился на пятке. Однако доктор допустил ошибку, женщину ударило током, возник ожог.

Через неделю рана не прошла. Женщина обратилась к врачу, тот поставил диагноз — термический ожог третьей степени. Из-за него может возникнуть некроз тканей, который повредит кость и спровоцирует ампутацию ступни.

Врач, который проводил маммо- и абдоминопластику, был не против оплатить лечение женщины. Однако сказал, что моральный ущерб компенсирует «позже».

Наталья отправила в больницу досудебную претензию. В ней она потребовала 800 тыс. рублей на лечение и еще 500 тыс. компенсации морального ущерба. Однако ее условия назвали «потребительским терроризмом», шантажом и давлением. Женщина планирует решать спор через суд.

Ранее сообщалось, что операции по увеличению груди подорожают в России на 10-17% к концу года. Причина заключается в росте курса доллара и евро.