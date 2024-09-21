Операции по увеличению груди подорожают в РФ на 10–17% к концу года

В России к концу года подорожают операции по увеличению груди. Из-за курса доллара и евро цены подскочат вверх на 10–17%, сообщает Mash .

Отмечается, что отечественный рынок эстетической медицины преодолел дефицит. Сейчас приобрести импланты из различных стран, в том числе из Европы и США, можно без каких-либо проблем. Кроме того, лицензию в РФ получили и импланты из Китая.

Но закупаются они за рубежом, то есть за валюту. Поэтому в октябре дистрибьюторы пересмотрят ценовую политику. Прогнозируется, что цены на операции по увеличению груди увеличатся на 10–17%.

Однако, как уверяют клиники, спрос на данный вид хирургического вмешательства продолжает расти. Так, в год врачи проводят около 30 тыс. таких операций.

Сейчас в московских клиниках сделать себе грудь девушки могут минимум за 350 тыс., в некоторых местах ценник достигает 800 тыс. рублей. В стоимость входит все: от работы хирурга до закупки компрессионного заграничного белья.