Русского маньяка по прозвищу Дракула отказались выпустить на свободу

Убивший пятерых человек маньяк из Камышина Волгоградской области Владимир Драганера, известный как Дракула, захотел выйти на свободу условно-досрочно, однако ему отказали в этом, сообщает MK.Ru .

Уроженец Одессы совершил свои преступления в 1999 году. Ему на тот момент было 18 лет. В 2001 году его приговорили к пожизненному заключению в колонии «Черный дельфин».

Драганер недавно заявил, что хочет выйти по УДО и вернуться к матери. По его словам, он мечтает начать новую жизнь. Однако правоохранители выступили против того, чтобы мужчина вышел на свободу.

В результате Владимиру отказали в УДО. При этом мать маньяка считает, что тот полностью исправился. Она все еще ждет сына дома.

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