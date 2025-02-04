Серьезные проблемы со здоровьем: экс-канцлер Германии Шредер госпитализирован

Экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера госпитализировали. У него серьезные проблемы со здоровьем, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

80-летнего Шредера увезли в больницу с эмоциональным выгоранием. Также у него обнаружили глубокое истощение и «резко выраженную нехватку энергии». Помимо этого, у Шредера проблемы с концентрацией, есть нарушения памяти и расстройства сна.

Адвокат бывшего канцлера ФРГ подтвердил состояние политика. Он попросил уважать частную жизнь мужчины.

В 2022 году Шредера увозили в больницу с коронавирусной инфекцией.

Ранее Герхард Шредер предлагал урегулировать украинский кризис по «южнотирольскому сценарию».