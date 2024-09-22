Шредер предлагал урегулировать украинский кризис по «южнотирольскому сценарию»

На переговорах между делегациями из Москвы и Киева в Стамбуле в 2022 году Украине предложили вернуть ЛДНР, а в отношении Крыма использовать «южнотирольское решение». Об этом сообщает РБК со ссылкой на материал немецкого издания Die Welt , которое опубликовало заявление участника встреч экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Бывший лидер Германии рассказал о деталях встреч в Стамбуле на мероприятии, которое проводило издание из Швейцарии Weltwoche. С инициативой привлечь Шредера к переговорам выступила Украина. Она отказалась от переговоров в Швейцарии или Дубае (ОАЭ), и выбор пал на турецкий Стамбул.

На встречах Шредер выступил с предложением о дальнейшей судьбе Донбасса и Крыма. Донецкую и Луганскую Народные Республики, не вошедшие на тот момент в состав России, предлагалось вернуть в состав Украины.

На территории Крыма экс-канцлер ФРГ предлагал прибегнуть к «южнотирольскому решению». То есть, полуостров должен был стать анклавом РФ.

Ранее газета Die Welt писала, что Украина не стала подписывать мирное соглашение с Россией в апреле 2022 года в Стамбуле из-за требований РФ сделать русский вторым государственным языком в стране. Помимо этого, Москва требовала от Киева снять санкции и отозвать иски в мировых судах.