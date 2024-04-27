Welt: Украина отказалась от мира в 2022 году из-за условий РФ по языку

Киевские власти отказались заключать мир с Россией во время переговоров в Стамбуле, прошедших в апреле 2022 года, из-за новых требований Москвы, пишет РБК со ссылкой на немецкую газету Die Welt.

Одним из условий российской стороны, которое не понравилось Киеву, стало требование сделать русский вторым официальным языком в стране. Также там содержалось требование снятия взаимных санкций и прекращение исков в международных судах.

Авторы статьи привели слова одного из участников сделки с украинской стороны, который считает ее выгодной даже спустя два года конфликта.

«Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить», — сказал член делегации.

Вместе с этим Россия выразила готовность вывести войска с Украины. Однако они должны были остаться в Крыму и части Донбасса. Детали должны были обсуждаться между главами государств.

Вопрос о численности армии и военной техники, которая должна была остаться в ВСУ, также оставался нерешенным. Москва требовала сократить количество военных до 85 тыс. человек, Украина настаивала на 250 тыс.