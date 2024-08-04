Сенатора Савельева покажут психиатрам
Подозреваемого в покушении сенатора Савельева проверят на вменяемость
Подозреваемого в покушении на убийство своего делового партнера сенатора Дмитрия Савельева проверят на вменяемость, пишет ТАСС.
«Савельеву будет назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки вменяемости», — сообщает агентство со ссылкой на источник.
Ранее столичный суд на два месяца арестовал сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева.
Его подозревают в организации убийства своего бизнес-партнера,